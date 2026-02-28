Teatro: Monte fue la segunda plaza con mayor promedio de ocupación por función en toda la costa atlántica bonaerense

Monte Hermoso se destacó por la oferta y desempeño de la cartelera teatral que ofreció el Centro Cultural durante el verano y se logró posicionar como la segunda plaza con mayor promedio de ocupación por función en toda la costa atlántica bonaerense.

​Según datos analizados a partir de los reportes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), Monte Hermoso alcanzó un 78% de ocupación promedio por función durante la temporada 2026, cifra que sitúa a ésta plaza por detrás de Mar del Plata (84%) y superando a otras de gran volumen como Pinamar (72%) y Villa Gesell (48%).

Este 78% de eficiencia (butacas ocupadas por cada vez que se abre el telón) es el resultado de una propuesta artística de alta calidad que se traduce en números contundentes:

– 4.000 espectadores totales eligieron el Centro Cultural como su opción de entretenimiento principal.

​- 17 presentaciones de interés nacional garantizaron una oferta de jerarquía durante enero y febrero.

​- Teatro y música de vanguardia: Con un promedio de 350 espectadores por obra en el género clásico y shows musicales de trayectoria nacional, la plaza demostró su madurez. A esto se sumó el ciclo de stand up, con un promedio de 200 espectadores, atrayendo especialmente al público joven.

“Este número refleja una realidad consolidada: hemos transformado a Monte Hermoso en una parada obligatoria para las giras nacionales, logrando que cada apertura de telón sea un éxito de taquilla”, destacó el secretario de Turismo, Franco Gentili.

“El crecimiento es notable si se compara con la temporada de hace una década atrás, donde la ocupación rondaba el 50%. Este salto de casi 30 puntos en la efectividad no sería posible sin el trabajo de un equipo comprometido, liderado por Volpe junto a la técnica, acomodadoras, administración de nuestro Centro Cultural, que sostiene con profesionalismo una cartelera que ya es parte esencial del verano”, sostuvo.