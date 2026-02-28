Dos fallecidos en un siniestro vehicular cerca de Gonzales Chaves

Un grave siniestro de tránsito se registró alrededor de las 6:30 de este sábado sobre la ruta provincial Nº 75, a unos 10 kilómetros de Gonzales Chaves, en dirección a De la Garma, en el sector conocido como Monte Chueco.

Por causas que se investigan, un Toyota Corolla en el que viajaban cuatro hombres habría perdido el control al atravesar una curva, salió de la cinta asfáltica y dio varios tumbos.

El vehículo terminó su recorrido en el ingreso a un establecimiento rural cercano.

Como consecuencia del siniestro, dos de los ocupantes fallecieron en el lugar. Los otros dos fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital Municipal para su atención.

Según información recabada por La Voz del Pueblo, los cuatro ocupantes del vehículo serían oriundos de la localidad de De La Garma.

Según se confirmó, el vehículo era conducido por Gustavo Ariel Burgois (52), quien iba acompañado por Claudio Marcelo Romano (55), Roberto Carlos Auzmendi (50), y Ulises Walter (48).

Como consecuencia del siniestro, Walter y Auzmendi fallecieron en el lugar .

En tanto, Burgois fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal con heridas de gravedad y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. En tanto, Romano sufrió lesiones de diversa consideración.

Ulises Walter, uno de los fallecidos, era el presidente del Club Agrario de De La Garma.