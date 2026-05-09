Temporal: daños materiales sobre la costa de Pehuen Co y once evacuados en Villa del Mar

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, informó este sábado que la situación general en el distrito “se mantiene estable y sin mayores inconvenientes” pese al temporal que afecta a la región.

Según detalló, la altura de la marea alcanzó los 3,20 metros, con una diferencia de 2,32 metros sobre el nivel tabulado normal.

Además, indicó que desde la última medición el agua solo aumentó cuatro centímetros, por lo que no se esperan mayores complicaciones.

En Punta Alta no se registraron inconvenientes, mientras que en Villa del Mar hubo once personas evacuadas debido al ingreso de agua por sectores laterales, aunque en una magnitud menor a la prevista inicialmente.

El jefe comunal señaló que continúan las tareas de asistencia a las familias afectadas con colchones, frazadas y otros elementos, además de la instalación de bombas para acelerar el drenaje en las zonas donde el agua aún no descendió.

En Pehuen Co se registraron daños materiales sobre la costa.

Aristimuño explicó que la primera línea de defensa costera respondió de acuerdo a lo esperado, aunque en sectores sin protección el avance del mar erosionó cerca de seis metros de médano y modificó la fisonomía costera.

“No hubo personas afectadas”, confirmó.

El intendente también destacó el trabajo conjunto de Defensa Civil municipal y provincial, la Armada Argentina, la Policía y CEPA en el marco del Comité de Crisis conformado para afrontar el temporal.