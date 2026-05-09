El temporal provocó voladuras de techos y daños en vehículos en San Antonio Oeste

El fuerte temporal de viento que afecta a San Antonio Oeste generó múltiples intervenciones de Bomberos Voluntarios por voladuras de techos, caída de árboles, postes comprometidos y daños en tendidos eléctricos.

Uno de los operativos más importantes se desarrolló en el Policlínico Privado, donde parte del techo cedió por la fuerza del viento.

Según se informó, al llegar al lugar los bomberos encontraron chapas desprendidas sobre la vía pública y otras estructuras metálicas con riesgo de caída.

El operativo incluyó el retiro de elementos caídos, la fijación de chapas con tornillos autoperforantes y la colocación de peso sobre distintos sectores del techo para evitar nuevos desplazamientos.

La caída de la estructura también provocó daños materiales en dos vehículos estacionados en la zona: un Fiat Cronos y un Chevrolet Prisma Joy, que sufrieron roturas en techos y otras partes de la carrocería. (Noticias Net)