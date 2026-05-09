sábado, mayo 9, 2026
Nacionales

Caída de ramas, anegamientos, derrumbes y fuerte crecida del mar en Necochea y Quequén

De La Bahía 915

Un fuerte temporal de viento y lluvia afectó a Necochea y Quequén durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, con intensas ráfagas y precipitaciones que continuaban durante la mañana.

Personal de Defensa Civil y los bomberos trabajaron durante toda la noche por la caída de ramas, árboles, postes y algunas voladuras de techos en distintos sectores de ambas localidades.

Además, varias calles permanecían anegadas, mientras el municipio realizaba tareas de desagote para intentar normalizar la situación. (Ecos Diarios)

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