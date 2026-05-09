El río desbordó en Marisol y el agua ingresó a distintos sectores de la villa

El desborde del río en Marisol provocó el ingreso de agua en distintos sectores de la localidad dorreguense y afectó a varias manzanas.

Las zonas más comprometidas se registraron en inmediaciones de Plaza del Sol y en las calles Paraguay y Corrientes, además de otros sectores de calle Corrientes.

Según se informó, también se registraron inconvenientes en el alumbrado público durante el temporal. (La 100 Oriente)