sábado, mayo 9, 2026
Nacionales

El río desbordó en Marisol y el agua ingresó a distintos sectores de la villa

De La Bahía 915

El desborde del río en Marisol provocó el ingreso de agua en distintos sectores de la localidad dorreguense y afectó a varias manzanas.

Las zonas más comprometidas se registraron en inmediaciones de Plaza del Sol y en las calles Paraguay y Corrientes, además de otros sectores de calle Corrientes.

Según se informó, también se registraron inconvenientes en el alumbrado público durante el temporal. (La 100 Oriente)

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