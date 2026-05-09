El viento derrumbó el paredón del cementerio de Oriente

El delegado de Oriente, Patricio Bertone, informó que durante una recorrida realizada este sábado detectaron acumulación de agua en distintos sectores de la localidad, aunque sin inconvenientes de gravedad.

Según indicó, el único daño registrado hasta el momento fue la caída de parte de uno de los paredones más antiguos del cementerio local.

“Lo único que encontramos es la caída de parte de un paredón del Cementerio. Esta semana, cuando afloje el temporal, pondremos manos a la obra”, señaló el funcionario. (La 100 Oriente)