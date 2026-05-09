sábado, mayo 9, 2026
Policiales

El fuerte viento provocó un siniestro vial en la ruta 51

De La Bahía 915

Un camión perdió gran parte de su carga de cerveza este viernes por la noche sobre la Ruta Provincial 51, cerca de Cabildo, y la calzada permaneció cerrada durante casi dos horas para realizar tareas de limpieza.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:30, a la altura del kilómetro 681, entre la rotonda de Fra-Pal y el puente sobre el embalse, en jurisdicción de Coronel Pringles.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Saldungaray, el fuerte viento desestabilizó el semirremolque mientras circulaba por un tramo recto de la ruta.

Como consecuencia, el vehículo mordió la banquina y el movimiento provocó que la carga rompiera los seguros y la lona de cobertura y quedara desparramada sobre la cinta asfáltica.

El camión no llegó a volcar, aunque el incidente obligó al corte total del tránsito durante casi dos horas. (Noticias Tornquist)

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