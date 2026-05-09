El mar golpeó los saltos de piedra de Claromecó y destrozó baños públicos en Dunamar

En medio de la ciclogénesis que afecta desde el jueves a la costa atlántica, este sábado se registró un importante avance del mar en Claromecó, donde el agua llegó hasta la zona del camino costero que conduce a los saltos de piedra.

Según se informó, el fuerte oleaje sobrepasó la línea de costa entre el Pozo de Alonso y la Virgencita, en uno de los sectores más afectados por el fenómeno climático.

Además, en Dunamar, el embate de las olas volvió a dañar parte de la estructura de los baños públicos.

También se registraron inconvenientes en las comunicaciones debido a daños ocasionados por el viento en una torre de Movistar. (LU24 y Radio Claromecó)