Monte Hermoso: “Es un fenómeno del que prácticamente no se tiene registro”

El municipio de Monte Hermoso pidió a la población de esa localidad que permanezca en sus hogares y no circule por los efectos que tuvo la sudestada que se registró en las últimas horas.

“Es un fenómeno del que prácticamente no se tiene registro y está teniendo un efecto devastador, por lo que ahora resulta de extrema peligrosidad también la presencia de gran cantidad de elementos esparcidos por distintas arterias”, señaló la comuna.

Al mismo tiempo, informó que para trasladarse hacia el balneario Sauce Grande que transitar exclusivamente por el Camino de Cintura.

Se apeló a la “sensatez para que nadie corra ningún riesgo”.