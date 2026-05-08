Aulas sin celulares: la Unesco afirman que faltan políticas de alfabetización en ciudadanía digital

La Unesco advierte que simplemente prohibir o limitar el uso de celulares en las escuelas no resuelve el problema y señala que es más importante enseñar a los alumnos a usar los dispositivos de manera responsable, lo que llaman ‘ciudadanía digital’.

El informe de la Unesco muestra que cada vez más países están regulando el uso de celulares en las aulas, con enfoques distintos y argumentos a favor y en contra.

La Unesco destaca la falta de políticas públicas sólidas de alfabetización en ciudadanía digital en América Latina.

Además, advierte que las prohibiciones pueden profundizar desigualdades y que el verdadero enfoque debería ser la construcción de una política de ciudadanía digital.