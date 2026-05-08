Tierra del Fuego se despega del crucero del hantavirus

El Gobierno de Tierra del Fuego se desvinculó del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius al asegurar que es prácticamente nula la posibilidad de que la pareja neerlandesa se haya contagiado en Ushuaia.

De este modo, descartaron la hipótesis inicial de un basural y señalan que los casos de hantavirus en la provincia son cero.

La pareja viajó por varias provincias argentinas y Chile, donde hubo brotes de hantavirus, antes de embarcarse en el crucero.

En rigor, la pareja neerlandesa llegó a la Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajó en auto durante 40 días. Cruzó a Chile el 7 de enero. Siguió allí su recorrido durante otros 24 días.

Regresaron a la Argentina por Neuquén el 31 de enero e hicieron una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Luego retornaron vía Mendoza, desde donde atravesaron varias provincias durante 20 días hasta llegar a Misiones.

El 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron a la Argentina para ir a Ushuaia, donde subieron al crucero. La embarcación, que venía de hacer una expedición turística por la Antártida, partió el 1° de abril desde el puerto de Ushuaia. (Diario Clarín)