Conferencia Episcopal Argentina: “Subió la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”

La Iglesia alertó sobre el crecimiento de personas que buscan asistencia, incluyendo a la clase media.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, lamentó el aumento de personas en situación de calle y la disminución de aportes de una clase media empobrecida.

También expresó la necesidad de diálogo con el Gobierno para abordar problemas como la discapacidad y los barrios populares.

“La justicia social es la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”, amplió Colombo este viernes en diálogo con FutuRock.

La Iglesia también reclamó al ministro de Salud por atrasos e insuficiencias en la provisión de aportes a personas con discapacidad.

Aseguró que quiere dialogar con el jefe de Estado para intercambiar experiencias y miradas sobre la Argentina.

“Es lo que procuramos siempre ante problemas tan serios que nos afligen, como discapacidad, jubilados, barrios populares, temas que hemos asumido para reflexión en el año y medio de esta gestión ejecutiva”, siguió. (Diario Clarín)