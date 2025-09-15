“Tenés que levantar el culito de la silla y viajar al interior”

El presidente Javier Milei le tomará juramento este lunes al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, que deberá llevar adelante la difícil tarea de buscar consensos con los gobernadores. Uno que ya le marcó la cancha fue Gustavo Valdés, de Corrientes, que lo invitó a “levantar el culito de la silla y viajar al interior”.

Valdés es uno de los gobernadores que supieron tener buen diálogo con la Casa Rosada, pero endurecieron su postura y crearon el sello nacional “Provincias Unidas” para competirle al kirchnerismo y a los libertarios.

El correntino, tras intentar hasta último momento un acuerdo con el oficialismo -que no quiso-, compitió en su provincia por la gobernación con un frente propio y con su hermano como candidato. No solo ganó sino que desplazó a La Libertad Avanza al cuarto lugar.

“Este es un proyecto de país. Si el Gobierno quiere una foto, que busque una del 9 de julio, que está buena y hay muchos gobernadores. Pero si nos llaman para una foto, este no es el camino”, había dicho Valdés el viernes en una cumbre de gobernadores del espacio, en Río Cuarto.

Este domingo, se quejó de la falta de comunicación con el Gobierno, pero apuntó directamente a Catalán. Dijo que la mesa política “es una sobreactuación” y “sólo llega a las redes sociales” porque nadie levantó el teléfono para llamarlo.

“Tratan de decir que son sensibles, que recibieron un mensaje y están haciendo algo. Pasaron 7 días de la elección de la provincia de Buenos Aires y 14 días de la elección en la provincia de Corrientes a gobernador y no tuvimos ningún contacto”, apuntó en diálogo con radio 10.

Al ser consultado sobre que respondería si recibiera un mensaje del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o de Catalán para encontrarse en la Rosada, respondió tajante: “¿Por qué no vienen ellos? No les cuesta nada. Si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito de la silla y tenés que comenzar a viajar al interior”.

“Si vos tenés un cargo, que es la coordinación y la representación, esos viajes se pueden hacer para conversar detenidamente y destinarte medio día”, planteó. Y ejemplificó: “El Gobierno anterior estuvo más tiempo en la Antártida que en Corrientes. Y eso no es razonable. Entonces, ¿por qué fracasás? Porque no te tomás el tiempo de articular con los gobiernos provinciales”.

“Es muy difícil para una Casa Rosada que cree que el Obelisco es más grande que la Argentina. En realidad, la Argentina es mucho más grande que el Obelisco”, concluyó. (Diario Clarín)