El pronóstico del tiempo para este lunes en Bahía Blanca

Este lunes se presenta en Bahía Blanca con buen tiempo y temperaturas agradables, aunque el panorama cambiará a mitad de la semana con la llegada de tormentas y lluvias.

Este 15 de septiembre el cielo se mantendrá despejado por la mañana y algo nublado hacia la tarde, con una máxima de 23 grados y una mínima de 5. Los vientos oscilarán entre 7 y 31 km/h del noroeste.

El martes 16 se anticipa mayormente nublado, con nubosidad en aumento a lo largo de la jornada y una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 23. El viento será moderado, entre 13 y 31 km/h. No se descartan lluvias aisladas para el cierre del día.

Para el miércoles 17, el Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas desde temprano, que se intensificarán con lluvias durante la tarde. La mínima será de 15 grados y la máxima de 22°.

Las precipitaciones se mantendrán durante la mañana del jueves 18.