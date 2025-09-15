Rompieron dos neumáticos por un bache en la ruta 3 vieja

Una familia que viajaba a Bahía Blanca luego de pasar el domingo en Pehuen Co rompió dos neumáticos por un bache muy profundo en la ruta 3 vieja.

“Mi papá manejaba a menos de 80 kilómetros por hora y nos llevamos puesto el bache, que nos reventó las dos llantas del lado derecho”, narró Camila León, productora de DE LA BAHÍA.

Luego del incidente, varias personas se detuvieron para colaborar con la familia damnificada.

“Sentimos mucha solidaridad porque comenzaron a ayudarnos, especialmente a un chico de nombre Ignacio, que nos dio una mano con la reparación. Un ángel porque hasta ese momento la grúa no nos había dado respuesta”, señaló.

A los pocos minutos del hecho, un auto sufrió un inconveniente en el mismo bache.