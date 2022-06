Todino arrasó en Concordia y se quedó con la final del Turismo Carretera

Germán Todino, piloto de Torino, se quedó hoy con la final del Turismo Carretera en Concordia, Entre Ríos, seguido por Matías Rossi (Toyota Camry) y el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet).

Por la séptima fecha del campeonato, Todino arrasó en la carrera y se llevó el triunfo de punta a punta, al tiempo que José Manuel Urcera (Chevrolet) y Esteban Gini (Torino) completaron las primeras cinco posiciones

Más atrás, además, se ubicaron Facundo Ardusso (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge), Mariano Lambiris (Ford), Marcelo Agrelo (Torino) y Julián Santero (Ford).

“Estoy feliz a los que vinieron a alentarme. El auto voló en cada salida a pista. Matías (Rossi) se me tiró muy bien en la relargada y aceleré a fondo”, declaró Todino después de la victoria.

Y agregó: “Cuando me queda el corte del auto veo que Rossi se me tira por adentro. Por suerte salió todo muy bien. Tengo un gran auto que me entrega el Maquin Parts. Me ilusiono con este medio mecánico”.

En el campeonato, Canapino sigue como líder con 264 puntos, escoltado por Santiago Mangoni (Chevrolet) con 236 y por Lambiris con 223, mientras que la próxima fecha del Turismo Carretera será el 17 de julio en el autódromo de Posadas, en Misiones.

Comentarios

comentarios