Trabajos en cañerías afectarán el suministro de agua en algunos sectores de Bahía Blanca

La empresa ABSA anunció que el miércoles 5 se realizarán trabajos en la red de agua en el marco de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Las tareas se ejecutarán sobre Juan Molina en su intersección con Tucumán y Castelli y afectarán el suministro de agua en el cuadrante delimitado por Charlone, Paraguay, Vieytes y Sixto Laspiur.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y solo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.