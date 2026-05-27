Tragedia en la ruta 33: confirman identidades de las personas fallecidas

La tragedia vial ocurrida este martes por la mañana sobre la ruta nacional 33 dejó como saldo dos mujeres fallecidas y varias personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El hecho se registró alrededor de las 9 a la altura del kilómetro 85,5, en jurisdicción del distrito de Saavedra, cuando colisionaron de frente un camión Fiat Iveco blanco con semirremolque de cargas generales y una Renault Kangoo.

En el rodado menor viajaban 6 personas oriundas de Pedro Luro. Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron Jacqueline Rocío Cardoso Vargas (32) y Sandra Vargas Rodríguez (56).

Además, resultaron con lesiones leves dos menores de 1 y 6 años, quienes fueron trasladadas al Hospital de Pigüé para su atención y control médico.

También sufrió lesiones leves Horfilia Flores Subía, de 59 años, quien fue derivada al mismo centro asistencial y Perla Rocibel Larzábal, de 35 años.

El conductor del camión Iveco, Facundo Dotti, de 31 años y oriundo de General Rodríguez, resultó ileso, aunque fue trasladado preventivamente al Hospital de Tornquist para control médico.

Según se informó, al momento del siniestro las condiciones de visibilidad eran buenas.

La ruta permaneció cortada durante varias horas mientras trabajaban en el lugar efectivos de Policía de Saavedra, Patrulla Rural, Policía Vial Tornquist, Bomberos Voluntarios de Saavedra y Dufaur, además de ambulancias de los hospitales de Tornquist, Saavedra y Dufaur. (Noticias Tornquist)