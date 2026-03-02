Trágico desenlace en la Cascada Cifuentes: fue hallado sin vida el hombre que era buscado intensamente

En el marco del operativo de búsqueda iniciado tras la denuncia de la desaparición de un masculino en el sector conocido como “La Olla”, en el río Quequén Salado, este lunes a las 6:49 fue hallado el cuerpo sin vida de Cristian Klein García.

El hombre de 49 años, era oriundo de Capital Federal y actualmente estaba trabajando en Tres Arroyos.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial, efectivos del C.P.R. Coronel Dorrego, con colaboración de la Jefatura Distrital y Bomberos Voluntarios de Oriente, quienes realizaron intensos rastrillajes en la zona.

La búsqueda incluyó barridos en el centro del sector mediante sogas y ganchos, logrando extraer el cuerpo desde el fondo del lecho del río.

Tras el hallazgo se solicitó la presencia de Policía Científica. El Ayudante Fiscal interviniente dispuso la realización de la autopsia correspondiente y el cambio de carátula a “Averiguación Causal de Muerte”.

Según consta en actuaciones, el hecho se inició tras un llamado al 911 que alertó que un hombre mayor de edad había ingresado al agua en el sector “La Olla” y perdió flotabilidad sin poder regresar a la orilla.

Personal policial se entrevistó con un testigo que manifestó haber observado el momento en que la víctima ingresó a nadar y comenzó a ahogarse hasta hundirse, perdiéndolo de vista. No se registraron otros testigos presenciales del hecho.

La investigación continúa bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego. (La Voz del Pueblo)