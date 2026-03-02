Cortarán el agua en dos barrios bahienses por obra del OPISU

La empresa ABSA informó que el miércoles, por una obra que lleva adelante el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana en la intersección de las calles La Pinta y Santa Fe, la prestataria deberá afectar el suministro de agua en los barrios Evita y Spurr, hasta la conclusión de las tareas.

MÁS CORTES DE AGUA EN BAHIA Y CERRI

Una empresa realizará mañana trabajos sobre la red de agua que afectarán el suministro en algunos sectores de Bahía Blanca.

Será para reubicar las cañerías de agua dentro de la obra del nuevo puente sobre el canal Maldonado, a la altura de la calle Pampa Central.

Las tareas demandarán la interrupción del servicio de agua a los barrios Vista Alegre y Maldonado, y también a General Daniel Cerri.

En tanto en los barrios Villa Bordeu, Los Chañares y Don Ramiro, podrá notarse baja presión en la red de distribución.