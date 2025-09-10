Tras más de cinco horas de tensión, la alumna atrincherada en Mendoza entregó el arma y quedó internada

Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros.

Según testigos, la menor aseguró que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. Tras más de 5 horas de tensión, una negociadora de la policía de Mendoza logró que la menor entregara el arma de fuego.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, trabajaron el lugar.

Afortunadamente, la extrema situación terminó sin heridos de gravedad y según informaron, la menor fue trasladada a un hospital y está con sus padres.

También se desplazaron al lugar autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por su parte, Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, aseguró que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y fueron retirados por sus padres.

La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la menor fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

Describen a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.

Los ministerios de Seguridad y Justicia; Salud; y Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado conjunto solicitando a medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco.

El pedido se enmarca en una situación delicada donde, según las autoridades, debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. (Diario Los Andes)