La ANMAT prohibió la venta en todo el país de un queso cremoso

Con la publicación de una serie de disposiciones en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un queso cremoso.

Mediante la Disposición 6693/2025, la ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país del producto “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina”, tras detectar que se trata de un alimento ilegal, sin registros sanitarios y con rótulos falsificados.

La decisión se tomó tras una notificación de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la presencia de este queso en el mercado con registros sanitarios inexistentes.

El INAL confirmó que el producto carece de registros propios y utiliza autorizaciones sanitarias inexistentes. Además, la DIPA emitió una alerta alimentaria en su sitio web, recomendando a la población abstenerse de consumir el queso y a los comercios cesar su venta, por representar un riesgo para la salud pública.