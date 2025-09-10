Suman 350 despidos en contratistas de la siderúrgica Ternium en San Nicolás

El conflicto laboral en las contratistas de la siderúrgica Ternium sumó un capítulo crítico en San Nicolás.

Un total de 350 trabajadores quedaron sin empleo tras recibir telegramas de despido, varios de ellos “con justa causa” y sin derecho a indemnización.

La situación más grave se dio en Testatec, encargada del mantenimiento de obra civil, que cesanteó a 40 operarios, pese a que apenas una semana antes habían retomado sus tareas en la planta General Savio tras un paro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Los telegramas enviados notificaron despidos con justa causa, lo que implica que los cesanteados no percibirán compensaciones económicas.

Algunos trabajadores denunciaron que el delegado de la empresa habría estado al tanto del acuerdo para concretar los ceses.

La primera en avanzar con desvinculaciones fue Loberaz, dedicada a montajes eléctricos y mantenimiento electromecánico, que dejó afuera a 240 empleados. La UOM pidió a Ternium que restituya el contrato con la contratista, aunque la compañía del Grupo Techint habría rechazado esa posibilidad.

En paralelo, Casius, abocada a limpieza industrial, comunicó a 60 trabajadores que serán despedidos, mientras que otros 10 empleados de una empresa de mantenimiento refractario también fueron alcanzados por las cesantías.

El gremio metalúrgico adelantó que continuará rechazando los despidos con justa causa y busca vías legales para reclamar la reincorporación de los operarios afectados. (La Opinión On Line)