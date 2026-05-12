Trasladaron el histórico Tracker S-2E a la Base Naval Puerto Belgrano

El histórico Tracker S-2E fue trasladado desde la Base Aeronaval Comandante Espora hacia la Base Naval Puerto Belgrano, donde será destinado a actividades de instrucción para los aspirantes aeronáuticos de la Escuela de Suboficiales de la Armada.

Si bien la aeronave será exhibida durante el Día de la Armada, su presencia permitirá acercar a los aspirantes a una experiencia de aprendizaje más práctica y vinculada al material aeronaval que forma parte de la historia de nuestra Aviación Naval.

“Una iniciativa que fortalece la formación profesional y mantiene vivo el legado de quienes operaron estas aeronaves al servicio de la Patria”, se detalló desde la Escuela de Suboficiales de la Armada.