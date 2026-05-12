[VIDEO] La Marcha Universitaria también se realizó en Bahía Blanca

Una marcha de varias cuadras se realizó este martes en Bahía Blanca para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La manifestación comenzó en la esquina de Alem y 11 de Abril (inmediaciones de la UTN) y culminó en el edificio de la Universidad del Sur de Alem al 1200.

Luego de arribar a las escalinatas de la UNS, alumnos de las universidades leyeron el documento consensuado por las universidades del todo el país y luego actuó el Coro de la casa de altos estudios.

En el marco de la cuarta marcha federal universitaria de este martes, el foco del reclamo estuvo en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo esta línea, en un documento conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector instaron a la Corte Suprema de Justicia a intervenir para que “no permita que el Gobierno Nacional siga incumpliendo” con esa norma.

En su pedido, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, los universitarios alertaron también que la universidad es “un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo”.

Por eso, reclamaron “a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.

Los directivos de las distintas universidades públicas también denunciaron que “la crisis no es solo presupuestaria; como ciudadanas y ciudadanos, debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación”.