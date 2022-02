Los 11 goles que anotó la temporada pasada en la B Nacional tuvieron su peso propio y depositaron al delantero bahiense Axel Rodríguez nuevamente en Primera. Patronato de Paraná cerró un préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra, para que el atacante de Olimpo oriundo de Villa Rosas tenga la posibilidad de jerarquizar su buen momento en la máxima categoría.

“Estoy muy contento. Traté de hacer lo mejor posible para estar en Primera y hoy puedo decir que lo logré. Me preparé mucho y voy a dejar todo para hacer un buen torneo. Llegué el martes a Entre Ríos, entrené y el grupo me recibió muy bien. La gente del club también. Patronato es como una familia, son amables y me hacen sentir cómodo”, comentó este jueves en Golazo HD Axel Rodríguez.

En el plantel rojinegro, dirigido por Iván Delfino, se destacan nombres de jerarquía como Lucas Barrios, uno de los delanteros de más experiencia en nuestro medio.

“Lucas tiene una carrera muy importante, con muchos años en Alemania. Y no es el único. Es un grupo con grandes jugadores y todos quieren tirar juntos por el equipo. El DT me dijo que labure para tener minutos. Me viene siguiendo y la oportunidad la voy a tener”, se ilusionó Axel, quien ya este jueves formó parte del amistoso ante Rosario Central.

“Hoy estoy acá gracias a Olimpo y All Boys, un club que me abrió las puertas y del que me llevé un muy lindo recuerdo. Le agradezco a mis compañeros porque gracias a ellos yo pude hacer los goles que hice. Y Olimpo es el club que me vio nacer, por eso renovamos el vínculo y llegamos a préstamo a Patronato en búsqueda de otro salto”, agregó.

“Nunca me voy a olvidar de la Liga del Sur, de jugar con esas ganas de siempre, ir al frente. Yo sigo siendo el mismo que jugaba de chico el torneo local. Ahora tengo una felicidad muy grande por jugar en Primera. Quiero disfrutar y aprovechar mi oportunidad”, deseó Axel.

