Tres años de prisión condicional para el abuelo que mató a su nieto

Desde el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca se resolvió condenar a Domingo Faustino Verna, el abuelo que mató a tiros a su nieto Brian Alexis Verna Batalla en 2022, a 3 años de prisión de ejecución condicional, luego de la orden de la Cámara de Casación de moderar la condena original.

El juez Hugo de Rosa dictó la sentencia definitiva, donde se valoró la edad del imputado y una disminución en su capacidad de comprensión al momento del hecho.

Sobre esto habló en ContraReloj por De La Bahía el abogado de Verna, Ariel Zara, quien sostuvo que este resultado de la pericia psicológica sostiene que el imputado no reconocía lo que hacia y que actuó viéndose envuelto por el miedo de los ataques de su nieto, sintiendo que estaba en juego su supervivencia

“Ellos vivían en un contexto de violencia familiar, lo pudieron constatar los testigos, pero era la primera vez que usaba un arma para defenderse”, señaló.

Además destacó que “Lo que el señor Verna esta viviendo y va a a vivir hasta el ultimo día de su vida es una pena natural, es algo que lo va a acompañar a el y la familia para siempre, en cada aniversario va a dejarle flores a su nieto al cual crio como a un hijo”