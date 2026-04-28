Con la mente en el clásico Olimpo derrotó a Circulo Deportivo

Luego de la reprogramación del partido entre Olimpo y Círculo Deportivo por el alerta meteorológico, el aurinegro ganó 1 a 0 en el estadio Roberto Carminatti, en el marco de la sexta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, y sumó tres puntos clave de cara al clásico.

El marcador se abrío a los 36 minutos del primer tiempo, a través de Federico González. El encuentro contó con el arbitraje de Fernando Rekers.

El próximo partido de Olimpo será en El Fortín contra Villa Mitre, con trasmisión de De La Bahía.