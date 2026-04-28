Fiesta patria en Bahía: preparan un 25 de Mayo “como los de antes”

Se viene el feriado del 25 de mayo y Facundo Borri, Presidente de la Cámara de Comercio, dialogó con ContraReloj por De La Bahía y señaló que están preparando una fiesta patria para el sábado 23 de mayo “Como las que teníamos antes, con nuestras raíces”.

El evento tendrá desde música, baile y hasta chocolate caliente de la mano del ejercito. Si bien se llevará adelante con actividades en todo el micro y macro centro, teniendo como punto central la Plaza Rivadavia desde 15:30 hasta las 20 con juegos, promociones y una impronta similar a la noche de los comercios.

Borri destacó además que esto “Es algo lindo para que los chicos vean nuestras raíces que se han perdido tanto”.

También mencionó que la semana que viene tendrán una tarde noche en Villa Mitre para que quienes vivan allí tambien tengan su manera de disfrutar.

Refiriéndose a la actualidad económica sostuvo que la cantidad de locales cerrado es poco vista en la ciudad, sumando la perdida de trabajo “Más de 25 comercios cerraron en lo que va del año, estamos en una aproximado de 5 o 6 por mes”, finalizó.