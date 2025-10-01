Triple crimen: ratifican que el video de las chicas fue visto por cuatro personas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, ratificó que “entre dos y cuatro personas” afirmaron “haber visto el video” de los crímenes de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

“Hay por lo menos entre dos y cuatro personas que nos dicen haber visto el video”, sostuvo Alonso en declaraciones al canal La Nación+.

De acuerdo al relato del funcionario, dos testimonios manifestaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, “daba indicaciones” y que “se encontraba del otro lado” de la filmación, mientras otra persona grababa.

“Todos estos testimonios no están inventados, es lo que ellos dijeron. El video existe”, afirmó Alonso, quien agregó que “todavía falta detener a dos varones más que manejaban la camioneta Chevrolet Tracker blanca”, en la que viajaron las tres víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Para el ministro, “los celulares fueron trasladados en la Fox blanca (auto de apoyo conducido por Lázaro Víctor Sotacuro y donde estaba su sobrina Florencia Ibáñez) desde Varela hasta la Villa 21-24”. (NA)