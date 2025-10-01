Allanaron una casa en Bahía Blanca por publicación de material de abuso sexual infantil

A pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, el Juzgado de Garantías N.º 4 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Malvinas al 900 de Bahía Blanca en busca de elementos de prueba en torno a una causa por publicación de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició el 30 de septiembre del presente año, tras un reporte enviado por la fundación “The Innocent Lives Foundation” (https://www.innocentlivesfoundation.org/ organización dedicada e identificar a depredadores infantiles anónimos para ayudar a llevarlos ante la justicia) donde surge que entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre pasado, una persona compartió en la denominada “darkweb” archivos donde se observan menores de edad en situación de abuso.

El allanamiento fue realizado por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Bahía Blanca perteneciente a Gendarmería Nacional Argentina, quienes secuestraron en el lugar un gabinete de una computadora, un teléfono celular, una notebook, un disco portátil y un pen drive.

Todos los elementos serán peritados en busca de material de interés para la causa y los resultados de esos informes determinarán los pasos a seguir en la investigación.