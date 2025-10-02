Más detalles del violento robo a un camionero de Bahía Blanca en la estación de servicio YPF de Río Gallegos

El pasado lunes por la noche dos delincuentes abordaron y golpearon para robarle a un camionero en la estación de servicio YPF “San Cristobal”, ubicada en Alberto J. Bark y Autovía 17 de Octubre, en Río Gallegos.

Según consta en la causa de oficio que inició la Policía de Santa Cruz, un hombre identificado como Daniel Rojas (67), oriundo de Bahía Blanca, fue golpeado al ingresar al baño de la estación de servicio YPF.

De acuerdo a su denuncia, al ingresar al baño, detrás de él hizo lo propio una mujer y luego un hombre, quienes lo agredieron a golpes de puño y le robaron $ 90 mil en efectivo.

La víctima logró ver que ambos huyeron del lugar a bordo de un automóvil Chrysler Neon negro, consta en la causa judicial.

Personal policial intervino minutos después, luego de que la encargada del autoservicio, Pamela R. (37), alertara al 911 de lo sucedido ante el pedido de auxilio de Daniel.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral confirmaron que, cuando las autoridades llegaron encontraron al camionero con todo su rostro y cabeza ensangrentada, en la cocina de la YPF.

El hombre debió ser trasladado en ambulancia al hospital, donde fue sometido a las curaciones pertinentes.

Mientras tanto, la Policía realizó rastrillajes por las inmediaciones. Con la valiosa información aportada por la víctima, personal del Comando Radioeléctrico encontró al vehículo con el que huyeron los delincuentes en la esquina de Matías Mackinlay y Valentín Alsina, cerca del cementerio.

Allí, demoraron a una joven de 26 años, identificada como Catalina Z. y a Oscar T. de 57 años.

Posteriormente, se puso en conocimiento al juzgado de turno, cuya secretaria de turno dispuso vía telefónica la requisa personal y requisa vehicular.

Los resultados del procedimiento fueron negativos y no pudo recuperarse el dinero denunciado como robado.

Más tarde, luego de recibir las curaciones por las lesiones sufridas en el robo, se le recepcionó la declaración formal al camionero. Manifestó que no le habían sustraído pertenencias.

El juzgado dispuso luego que ambos acusados fijaran domicilio al cumplir las seis horas aprehendidos en la comisaría. (La Opinión Austral)