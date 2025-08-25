Un diputado radical dijo que Karina Milei es la “destinataria de todas las coimas”

El diputado de la Unión Cívica Radical Pablo Juliano habló este lunes de la necesidad de crear una comisión investigadora en la Cámara Baja para tratar el caso de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El legislador radical habló de una “dinámica”, donde Karina Milei es “la armadora” y “destinataria de todas las coimas.

“Necesitamos que el Ejecutivo intente otro tipo de explicación, porque cuando se la acusó de un Rólex no tardó cinco días en hablar”, señaló sobre la hermana del presidente Javier Milei, la principal señalada por el caso de la ANDIS, en diálogo con radio 10. (Diario Clarín)