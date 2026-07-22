Un experto alertó del aumento de violencia machista durante eventos de fútbol como el Mundial

El exdelegado del Gobierno español contra la Violencia de Género Miguel Lorente ha alertado del aumento del maltrato vinculado a grandes citas futbolísticas como el mundial que acabó este domingo y ha abogado por campañas preventivas e informativas, mejor si suman la implicación de la Federación.

En declaraciones a EFE, este experto en violencia machista ha analizado el impacto de las grandes citas de fútbol en las estadísticas de maltrato, agresiones que se incrementan de media un 30 % cada vez que se disputa un mundial o una Eurocopa.

Aunque no existen estudios sobre este nexo fútbol-maltrato en España, países como Reino Unido, México, Estados Unidos o Canadá sí han analizado el impacto de estas grandes competiciones, estadísticas que apuntan que las agresiones suben un 26 % si el equipo elegido gana, un 38 % si hay derrota.

A falta de datos nacionales, Lorente ha estudiado las estadísticas de agresiones machistas, sin contar los homicidios, que se han registrado los meses de junio y julio desde 2003 a este 2026 para contemplar las grandes citas de la selección de fútbol, europeas y mundiales.

Según sus datos, las agresiones en esos dos meses en España aumentaron de media un 14 % los años con citas futbolísticas.

“No es que el maltratador se inicie en la violencia por un partido, está en esa violencia y es una victoria o un derrota la que hace que se incremente el número de casos”, ha explicado Lorente.

Este experto ha recalcado que se concentran factores asociados a la violencia como el consumo de alcohol o drogas, pero también un comportamiento de masculinidad hegemónica que se traduce también en altercados, ataques al mobiliario o riñas.

“La emoción de todo eso se traspasa a otros escenarios, va de lo público al hogar”, ha indicado Lorente, que ha incidido en que un campeonato de fútbol “potencia” factores que ya existen.

Ante estos datos, el exdelegado ha abogado por “trabajar lo estructural” sin perder de vista que el fútbol representa un factor añadido, y ha abogado por activar campañas que adviertan del “riesgo objetivo”.

En la propuesta, ha recomendado buscar la implicación de los propios jugadores, mejor si es de la mano de la Federación, para que no se utilice su papel deportivo como “excusa” para ejercer violencia. (EFE)