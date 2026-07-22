La subida del petróleo puede elevar el costo de los fármacos contra el VIH

Las sacudidas en los precios del petróleo en el actual contexto de inestabilidad geopolítica podrían elevar hasta un 44 % el costo de los medicamentos contra el virus VIH causante del sida, advirtió este miércoles un informe de la organización sanitaria Unitaid.

Según su estudio, los costes de fabricación de fármacos como los del tratamiento TLD (tenofovir-lamivudina-dolutegravir), usado por 24 millones de personas en países en desarrollo, pueden aumentar un 15 % si el petróleo alcanza los 120 dólares por barril, y hasta un 44 % si se alcanzara el techo de los 200 dólares.

El informe concluye que por cada incremento del 10 % en el precio del crudo hay un alza del 3 % en los costes de fabricación a largo plazo.

Según Unitaid, se suelen considerar los efectos negativos de las alzas del petróleo en el transporte, pero se olvidan a menudo los derivados de la producción para sectores como el farmacéutico, que usa derivados de los combustibles fósiles como materias primas y disolventes.

Unitaid aboga ante ello por «descarbonizar» la fabricación de tratamientos como el TLD, lo que según la organización podría reducir aproximadamente en un tercio los aumentos de costes impulsados por las alzas del crudo, al tiempo que disminuiría las emisiones en torno a un 50 %.

«En un escenario de precios del petróleo elevados, esto podría traducirse en un ahorro de entre 70 y 100 millones de dólares para los programas mundiales de lucha contra el VIH», destacó. (EFE)