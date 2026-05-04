Un fallo que reabre la herida: reducen la pena por la muerte de Walter Binaghi

Héctor Fabián Seijas fue acusado de matar con su moto, mientras hacía “willy”, a otro motociclista, Walter Santiago Binaghi, en el 2025. Finalmente, luego de apelaciones por parte de la defensa del acusado, se decidió bajar la pena de 8 a 6 años.

Sobre esto, Walter Binaghi, padre de la víctima, habló en ContraReloj por De La Bahía y sostuvo: “No pensamos que le fueran a dar importancia al reclamo de ellos. Si uno lee los papeles es una cosa, pero si ven las imágenes es ridículo lo que sostienen”.

Si bien mencionó que era de esperar que siguieran hasta las últimas consecuencias para bajarle la pena, dijo que “estos días han sido caóticos, es como revolver la herida” y agregó que, a pesar de que se enteró a través de su abogado, “lo más difícil fue comunicar la noticia al resto de la familia.

“Les veía la cara y se me venía el mundo abajo”, contó.

Actualmente, Seijas se encuentra con prisión domiciliaria. A raíz de esto, Binaghi afirmó que está decepcionado con la Justicia y remarcó: “Yo quiero que vaya preso, que cumpla la condena en la cárcel. Mientras la otra persona reposa en su casa, yo visito a mi hijo cada 15 días en el cementerio”.