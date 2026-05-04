River no pudo con Atlético Tucumán en el Monumental

River Plate recibió a Atlético Tucumán y se fue silbado del estadio Monumental trás la derrota por 0-1.

Renzo Tesuri marcó el único gol del partido en el primer tiempo y el Decano resistió durante todo el complemento ante un rival que nunca encontró la forma de revertir el resultado. La última victoria del equipo de Julio César Falcioni fuera de su cancha, había sido el 24 de enero de 2025, ante San Martín de San Juan. Desde entonces, acumuló 13 derrotas consecutivas como visitante y un empate ante Sarmiento en Junín, el 18 de agosto pasado.

Pese a su mala actuación, el millonario terminó segundo en la Zona B, detrás de Independiente Rivadavia, que ya había asegurado el primer puesto. Por los octavos de final de los playoff deberá enfrentar a San Lorenzo o Defensa y Justicia. Previamente, el jueves 7 de mayo visitará a Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.