“La eliminación de la Zona Fría implicaría un tarifazo de hasta el 50% en las boletas”

Desde el bloque de concejales de Bien Común de Coronel Rosales adelantaron la presentación de una iniciativa dirigida al Congreso de la Nación para que ese distrito no sea apartado del beneficio de Zona Fría.

El pedido se realizará debido a que “recrudecieron rumores de un nuevo intento del Gobierno nacional de eliminar o desfinanciar el beneficio que tiene a los vecinos de Rosales entre quienes reciben entre un 30% al 50% de bonificación tarifaria”.

El concejal Daniel Medina manifestó que “en varias oportunidades año tras año, desde el año 2023, la actual gestión nacional ha intentado dejar de lado a los municipios bonaerenses que tienen dicha bonificación”.

“Ese intento comenzó en el primer proyecto de ley Bases y luego en cada discusión del presupuesto nacional hasta el presente año. Luego el Gobierno nacional demoró el pago de compensaciones que financian el descuento. Los vecinos más expuestos por la eliminación serían los discapacitados y jubilados que actualmente cuentan con una subvención del 50% en el valor de su tarifa”, señaló Medina, quien sostuvo que el Municipio debe también tomar nota sobre la situación.

El concejal remarcó que el reconocimiento a la Zona Fría abrió la puerta a pelear en el futuro para extender esta categoría a otros beneficios.

“Nuestra Región –tal cual lo marca el propio servicio meteorológico nacional- soporta temperaturas mínimas más bajas que las que se constatan en provincias como La Pampa en donde el reconocimiento de región patagónica logra que en dicha provincia el combustible sea notablemente más barato que en Rosales. Por eso es que tenemos que reclamar por mayor equidad en los beneficios que recibimos en la comparación con otras zonas”, argumentó Medina.

“Un vecino que hoy paga sesenta mil pesos de gas por mes podría ver que su tarifa pasa a más de noventa mil pesos llegado el caso, sin contemplar los incrementos del valor del metro cubico de gas y del arrastre del IVA en la boleta. Sería sin dudas un impacto muy negativo para la comunidad”, agregó.