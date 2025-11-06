Un hombre fue aprehendido por tener cocaína para comercializar en Patagones

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Bahía Blanca ordenó el allanamiento de la vivienda de Luis Bouchet, ubicada en Lavalle al 300 de Patagones.

La investigación inició el 27 de agosto de este año con un informe de la Policía Federal luego de que se tomara conocimiento sobre una persona que tendría entre entre 23 y 28 años de edad y comercializará estupefacientes en modalidad delivery.

A raíz de ello, desde esa fecha y hasta fines de octubre se realizaron tareas de vigilancia, donde se observaron diversos pasamanos, encuentros cortos de tiempo y actitudes vinculadas al consumo de estupefacientes.

Al realizar la diligencia, en la madrugada de hoy, personal de la Policía Federal de Viedma encontró a Bouchet en el lugar y secuestró cocaína fraccionada, blísteres con medicamentos para cortar la sustancia, una balanza en funcionamiento y el teléfono celular del hombre investigado.

Bouchet fue aprehendido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y será indagado en las próximas horas.