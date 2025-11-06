Cristina Kirchner, sobre la causa Cuadernos: “Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py”

La ex presidenta Cristina Kirchner calificó como “show” el inicio del juicio en la causa Cuadernos.

De forma virtual, el proceso comienza hoy a las 9:30.

Se juzga una asociación ilícita, en la que se acusa a la expresidenta de ser la jefa, que funcionó desde 2003 a 2015 con el objetivo de cobrar sobornos a contratistas del Estado.

En las primeras audiencias se leerán los cargos que pesan, entre otros, sobre Julio de Vido, Roberto Baratta y José López.

Si Cristina es encontrada culpable, a su condena de 6 años por la causa Vialidad, se le pueden sumar penas de 2 a 12 años. La investigación fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío.

Esta mañana, Cristina Fernández publicó una larga nota en las redes sociales:

Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención.

Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la “operación cuadernos truchos” en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste.

Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y “arrepentidos” a los que más bien habría que llamar “extorsionados”.

Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido “si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno”. En ese momento sostuvo: “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”. Textual.

No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar.

Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses.

P/D: Mientras tanto…

De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones.

Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay.