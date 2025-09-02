Un hombre fue imputado por asesinar a golpes a su bebé de 39 días en Neuquén

Un hombre fue imputado acusado de asesinar a golpes a su bebé de 39 días en la provincia de Neuquén y como medida cautelar se dispuso el acusado permanezca detenido con prisión preventiva.

Este lunes el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez formularon cargos contra M.E.M a quien le atribuyeron asesinar a golpes a su bebé de poco más de un mes.

De acuerdo a la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho fue cometido el sábado pasado entre las 6 y las 12.50 en la vivienda donde el acusado convivía con su pareja y junto a sus otros hijos menores. Allí, según se describe, le dio “una gran cantidad de golpes de puño al bebé”. A su vez, el informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial confirmó que la víctima murió en el hospital de Centenario como consecuencia de traumatismos, ocasionados por diversos golpes en todo el cuerpo: uno en la zona del cráneo y otro en el abdomen.

El fiscal precisó que todos las agresiones sufridas “tuvieron suficiente entidad como para provocarle la muerte”.

De esta manera, el comunicado del MPF destaca que fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor.

Acerca de la responsabilidad de la madre del bebé, el fiscal planteó que, provisoriamente, “es sospechosa de tener algún grado de participación en el hecho”, aunque por el momento no fue acusada de algún delito, y “se le hizo designar abogado defensor”.

Es que, según había deslizado la mujer, el hijo murió tras caerse de los brazos de su papá. Aun así, las lesiones que presentaba no son compatibles.

Por el mismo camino fue la defensa de M.E.M que planteó que el bebé falleció como consecuencia de un descuido. “Fue un accidente; jamás le pegué a mis hijos”, dijo en la audiencia el acusado, al hacer uso de la palabra.

“El fiscal precisó además durante la audiencia que existen indicios de que la mujer estaba inmersa en un contexto de violencia de parte del acusado, según relatos de testigos entrevistados por el MPF, al igual que los niños que son parte del grupo familiar”, destacó.

Como medida cautelar, se requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por existir posible entorpecimiento de la investigación, para la integridad de testigos, y por riesgo de fuga. Se pidió que la medida sea por un plazo de seis meses.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos, y descartó por el momento la posibilidad de que haya existido negligencia de parte del acusado.

El plazo de investigación fue establecido en cuatro meses, mismo periodo que su prisión preventiva. (Cadena 3)