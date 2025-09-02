Realizarán varios cortes de calles en el centro bahiense: habrá cambio de recorridos de colectivos

Este miércoles se efectuarán cierres de tránsito vehicular en calle San Martín por trabajos de reencarpetado asfáltico, informó el municipio de Bahía Blanca.

Los cortes serán:

De 8 a 11: San Martín, entre Yrigoyen y Alsina.

De 11 a 14: bocacalle de San Martín y Belgrano.

De 14 a 16: bocacalle de San Martín y Las Heras.

De 16 a 18: bocacalle de San Martín y Lavalle.

Desvíos del transporte público:

505: Rosendo López a Noroeste (11 a 16) circulará por Vieytes, Rondeau, Zelarrayán y recorrido habitual.

507: Harding Green a Perú (de 11 a 14) por Lamadrid, Sarmiento, Zelarrayán y recorrido hab.

514: Coca Cola a Maldonado (8 a 18) por San Martín, General Paz, Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y recorrido habitual.

506: hacia Noroeste por Lavalle, Lamadrid, Sarmiento y recorrido habitual.

513EX: a Parque de Mayo por Las Heras, Lamadrid, Alvarado, 11 de Abril y recorrido habitual.

516: a Barrio Cooperación por Brandsen, Lamadrid, Sarmiento, Zelarrayán y recorrido habitual.