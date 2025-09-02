Universidad del Sur: sigue abierta la inscripción para becas y subsidios

La Universidad Nacional del Sur informó que sigue abierta la inscripción a becas y subsidios 2026 para alumnos regulares.

El trámite podrá realizarse hasta el 30 de septiembre a través del sitio web bit.ly/BecasUNS.

Se ofrecen cinco tipos de beneficios: beca económica con depósito mensual; residencia estudiantil para quienes viven a más de 40 kilómetros de Bahía Blanca; comedor universitario con almuerzo y cena gratuitos de lunes a viernes; subsidio de transporte para alumnos de Coronel Rosales, y una bicicleta como alternativa ecológica para estudiantes locales.

Si el estudiante reside en Bahía Blanca, será convocado a una entrevista con el equipo de trabajadoras sociales, cuya fecha, hora y lugar se informarán por correo electrónico.

En caso de residir fuera de la ciudad, deberá presentar un informe socioeconómico en el municipio correspondiente y luego cargarlo en la plataforma antes del 15 de octubre.

Además, quienes ya reciben una beca y deseen renovarla para el próximo año también deberán completar la inscripción nuevamente.

Para más información, está disponible el folleto en bit.ly/FolletoBienestarUNS. Ante dudas, se puede escribir a info.bienestar@uns.edu.ar o por WhatsApp al 2915079460.