Un incendio de bosques se extiende en el Parque Nacional Los Alerces

El secretario de Bosques del Chubut, Rodrigo Roveta, confirmó hoy que “el sábado en horas de la noche se declaró un incendio en el Parque Nacional Los Alerces que está fuera de control” sobre el extremo noroeste de este distrito.

“El incendio tuvo un comportamiento muy explosivo, no lo pudimos parar salvo en algunos sectores y está a 100 metros de las viviendas, cerca de la escuela y del puesto sanitario”, reconoció el intendente de ese parque, Daniel Crosta.

Durante toda la noche se intentó controlar que el fuego no bajara hacia la zona poblada, pero todo se dificultó por el leve viento que soplaba en esa dirección.

Crosta aclaró que por el momento no hay ninguna casa alcanzada por las llamas, aunque informó que fueron evacuadas unas 15 viviendas, por lo que se estima que al menos medio centenar de personas fueron relocalizadas.

“Los vecinos se fueron al centro de evacuación o en algunos casos a poblaciones vecinas como Trevelin o Esquel”, destacó el intendente de Parques Nacionales.

El destacamento de Gendarmería Nacional que está ubicado en el lugar fue vaciado para preservar su mobiliario, como medida preventiva que ejecutaron esta madrugada los efectivos de esa fuerza nacional.

Brigadistas de Esquel, Trevelin, del plan de manejo del fuego tanto provincial como nacional, efectivos que llegaron del Parque Nacional Lanín y del Nahuel Huapi, y bomberos de Lago Puelo trabajan en el lugar.

Además, hay 15 camiones aguateros que riegan permanentemente la cabeza del incendio próximo a las casas, en su mayoría hechas de madera, como es la usanza del lugar.

Las condiciones de ayer favorecieron el avance de las llamas y no se espera que hoy mejoren, ya que se prevén temperaturas por encima de los 23 grados y un viento de dirección sur que “llevaría el fuego hacia la zona de Puerto Limonao y la hostería del parque”, explicó Crosta.

Dos aviones y un helicóptero fueron enviados al lugar, pero no tenían garantizada su operatividad por la densa humareda.

Crosta aclaró que donde se inició el fuego no se quemaron especies de alerces milenarios, porque en el lugar no existe ese tipo de árboles pero que se están dañando “cipreses, maitenes, colihues y vegetación menor, que es importante porque actúa como combustible”.

“En el lugar donde comenzó el incendio no hay sendero, no hay forma de llegar, ahí no había turistas, ni visitantes ni nada y no hubo tormenta eléctrica. Ese fue un incendio intencional, no me cabe duda”, afirmó Crosta, quien radicó una denuncia en la sede de la Gendarmería Nacional.

Hay otro incendio que también está descontrolado en la zona de Laguna La Zeta, en proximidades de Esquel, según confirmó el director general de Defensa Civil del Chubut, Evaristo Melo, aunque en un lugar no poblado.

