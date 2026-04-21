Un jurado responsabiliza a Uber por actos de conductor que agarró el muslo de una pasajera

El gigante del transporte contratado por app Uber es responsable por la conducta de un conductor que agarró la parte interna del muslo de una pasajera cuando ella salía del asiento delantero de su auto y le preguntó si podía “quedársela”, según determinó el lunes un jurado federal en Carolina del Norte.

El jurado federal en Charlotte otorgó a la demandante 5.000 dólares en indemnización por daños y perjuicios, informó Ellyn Hurd, una de las abogadas de la demandante.

El caso, considerado como un proceso de referencia, forma parte de un grupo más amplio de demandas por agresión sexual presentadas contra Uber en múltiples jurisdicciones de todo el país y es el tercero que llega a juicio. En febrero, un jurado federal en Arizona ordenó a Uber pagar 8,5 millones de dólares a una mujer que afirmó que uno de sus conductores la violó durante un viaje solicitado mediante la plataforma. El año pasado, un jurado en California determinó que Uber no era responsable por la presunta agresión a una usuaria.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Uber destacó el monto relativamente pequeño de la indemnización económica en el caso de Carolina del Norte y que el jurado concluyó que hubo agresión física y no agresión sexual.

“La indemnización del jurado aquí debería ayudar a que estos casos vuelvan a la realidad, ya que representa una fracción diminuta de las exigencias previas”, señaló el comunicado. La firma añadió que la empresa tiene sólidos fundamentos para apelar porque considera que el jurado recibió instrucciones incorrectas sobre la cuestión de la responsabilidad.

Ap no suele identificar a personas que han dicho haber sido víctimas de abuso sexual, a menos que hayan dado su consentimiento a través de sus abogados o se hayan presentado públicamente.

Hurd indicó que el veredicto es un buen augurio para otras demandantes, y sostuvo que fue Uber —no las demandantes— quien seleccionó el caso de Carolina del Norte como caso de referencia para el grupo más amplio de demandas pendientes.

“Era un caso que ellos pensaban desde el inicio que iban a ganar”, manifestó Hurd. “Eligieron todos los criterios: este es el caso que eligieron, el que querían llevar a juicio. Y el jurado creyó a la demandante y ellos perdieron”.

Las demandas llegan tras años de críticas al historial de seguridad de Uber, incluidos miles de incidentes de agresión sexual reportados tanto por pasajeros como por conductores. Debido a que los conductores de Uber están clasificados como trabajadores independientes —trabajan como contratistas, en lugar de empleados de la empresa—, la plataforma ha sostenido durante mucho tiempo que no es responsable por su mala conducta.

El juez que supervisa el grupo de demandas, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Charles R. Breyer, dictaminó que Uber era un “transportista común” según la ley de Carolina del Norte y, por lo tanto, era responsable por la acción del conductor. Breyer afirmó que Uber se presenta ante el público como proveedor de transporte a través de su publicidad y por el control que ejerce sobre los viajes de Uber y la seguridad de sus pasajeros. Carolina del Norte podría haber eximido explícitamente a Uber y a otros proveedores de viajes compartidos de la responsabilidad aplicable a los transportistas comunes, como lo han hecho Florida y Texas, pero no lo hizo, agregó.

Hurd explicó que eso significa que el jurado de Carolina del Norte sólo tenía que decidir si el ataque ocurrió.

El conductor negó haber tocado a la demandante, indicó Uber. La empresa sostuvo que la demandante nunca reportó el incidente a las fuerzas del orden y que solo se enteró cuando se presentó la demanda tres años después.

Hurd señaló que el hecho de que la demandante no lo denunciara ante las autoridades no significa que no sea cierto. Durante el juicio, que comenzó el miércoles y concluyó el lunes, el jurado escuchó el testimonio del conductor, de la demandante y de amigas de la demandante que corroboraron su relato, precisó Hurd.

Breyer, con sede en San Francisco en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, debe escuchar otros dos juicios de casos de prueba por agresión sexual contra Uber. El próximo está programado para mediados de septiembre en San Francisco. (AP)