El municipio de Bahía Blanca detalló que sigue fortaleciendo el sistema pluvial local
El municipio de Bahía Blanca informó que “continúa fortaleciendo” el sistema pluvial en algunos sectores de la ciudad “para mejorar el drenaje y la seguridad hidráulica, con aportes del sector productivo local y fondos provinciales”.
Fuentes oficiales señalaron que “estas obras hidráulicas beneficiarán a Los Olivos, Villa Floresta, Nueva Belgrano y General Daniel Cerri” y explicitaron que “también están en marcha los trabajos en Harding Green y Las Acacias.”
“Con compromiso, inversión y acciones concretas, seguimos construyendo una Bahía resiliente y preparada”, agregaron.
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