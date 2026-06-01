Un récord de 32 futbolistas de clubes brasileños disputará el Mundial 2026

Un récord de 32 futbolistas de 13 clubes brasileños, convocados por 6 selecciones, incluyendo Países Bajos, disputará el Mundial que comienza la próxima semana en Estados Unidos, Canadá y México.

Se trata de un número más de cuatro veces superior al de convocados para Qatar 2022, cuando solo siete jugadores de clubes brasileños disputaron el Mundial.

La cifra de este año rompe el récord anterior de la liga brasileña, que fue registrado en Alemania 1974, que contó con 27 representantes de equipos de Brasil.

La lista final fue conocida este martes tras el anuncio de la lista de convocados para el Mundial por el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, que incluyó un récord de siete jugadores que actúan en Brasil.

Hasta ahora el mayor número de paraguayos de clubes brasileños convocados para un Mundial era el de 1998, cuando Paulo César Carpegiani llamó a cuatro: Francisco Arce (Palmeiras), Julio César Enciso (Internacional), Carlos Gamarra (Corinthians) y Catalino Rivarola (Gremio).

Así como Paraguay, las selecciones de Brasil y Uruguay contarán con siete convocados de clubes brasileños.

Enseguida, entre las selecciones que más convocaron, se ubicaron Ecuador, con cinco jugadores; Colombia, con cuatro, y Argentina y Países Bajos, con uno cada uno, ya que el delantero Memphis Depay fue llamado nuevamente por su país.

Por clubes, los que más jugadores aportarán son Flamengo, actual campeón brasileño y de la Libertadores, del que fueron convocados nueve futbolistas, en su mayoría para Brasil, y Palmeiras, actual líder de la Liga, con siete, en su mayoría para Paraguay.

Enseguida se ubicó el Atlético Mineiro, que cederá cuatro futbolistas, casi todos para la selección ecuatoriana, y el Gremio, con dos convocados.

Athletico Paranaense, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Internacional, Santos, São Paulo y Vasco da Gama cederán uno cada uno.

– Lista de jugadores de clubes brasileños convocados por selección:

. Brasil: Weverton (Gremio), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo (Botafogo) y Neymar (Santos).

. Paraguay: Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Damián Bobadilla (São Paulo), Ramón Sosa (São Paulo), Isidro Pitta (Bragantino), Mauricio Magalhaes(Palmeiras) y Fabián Balbuena (Gremio).

. Uruguay: Sergio Rochet (Internacional), Guillermo Varela (Flamengo), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Nico de la Cruz (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Emiliano Martinez (Palmeiras) y Agustín Canobbio (Fluminense).

. Ecuador: Alan Franco (Atlético Mineiro), Alan Minda (Atlético Mineiro), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Gonzalo Plata (Flamengo) y Félix Torres (Corinthians).

. Colombia: Jorge Carrascal (Flamengo), Jhon Arias (Palmeiras), Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Juan Portilla (Athletico Paranaense).

. Países Bajos: Memphis Depay (Corinthians).

. Argentina: José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). (EFE)