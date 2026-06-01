La Colecta Anual de Cáritas se realizará los días 6 y 7 de junio

Bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas Argentina lanzó su tradicional Colecta Anual, que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de junio en todas las parroquias, capillas y comunidades de todo el país.

La colecta, que permite financiar en gran medida los programas de promoción humana que se llevan adelante durante todo el año, se realiza en el contexto del 70 aniversario de la organización.

Cáritas Argentina nació en 1956 con el propósito de organizar y dar mayor alcance a las acciones de ayuda y acompañamiento que muchas comunidades de la Iglesia argentina venían brindando en favor de las personas más vulnerables.

Desde entonces, contando con el apoyo de la sociedad y con el esfuerzo perseverante de sus voluntarios y voluntarias, su presencia se fue extendiendo y consolidando en todo el territorio nacional, dando vida a una enorme red de contención y ayuda solidaria.

En relación a este acontecimiento, el arzobispo de La Plata y el presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, expresó: “hacemos memoria agradecida del camino recorrido. Hacemos memoria agradecida de tantos voluntarios y voluntarias que acompañaron situaciones de fragilidad. Hacemos memoria agradecida de tantos que cuidaron, a lo largo de los 70 años, la fragilidad de nuestro pueblo. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza”.

Y destacó: “Queremos seguir alentando la esperanza. Porque donde sembramos amor, y eso es Cáritas, se enciende la esperanza”.

Carrara también invitó a toda la sociedad a hacer un aporte económico concreto, que tendrá una incidencia directa en la mejora de las condiciones de vida de muchas familias, colaborando de este modo a “la construcción de una patria de hermanos y hermanas, donde nadie quede afuera de la mesa, de la mesa de esta familia que es la Iglesia”.

La recaudación de la Colecta Anual de Cáritas se destina a sostener numerosos programas relacionados con temáticas fundamentales como educación, primera infancia, alimentación, trabajo, formación, adicciones, vivienda e integración social, que -junto a la ayuda inmediata y a la contención espiritual permanentes- se implementan en más de 3.500 espacios de Cáritas, en las 67 diócesis del país.