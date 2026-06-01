La inflación aumentó 1,86% en Bahía Blanca, informó IPC OnLine

Durante mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca registró una variación mensual de 1,86%, detalló IPC OnLine.

El dato muestra una moderada suba, dentro de un marco de desaceleración, respecto de abril cuando la inflación había sido de 1,71%, aunque se mantiene por debajo del pico reciente de marzo, cuando el índice había marcado 2,60%.

El comportamiento del mes estuvo explicado por subas concentradas en algunos capítulos sensibles del consumo, especialmente Atención médica y gastos para la salud, Educación y Alimentos y bebidas. A su vez, el capítulo Esparcimiento operó como principal factor de contención, con una caída mensual de 0,81%.

En términos semanales, la inflación tuvo un arranque fuerte en la primera semana, luego se moderó, volvió a tomar impulso en la tercera semana y cerró con una variación más contenida. Este patrón sugiere que el mes no tuvo una dinámica inflacionaria lineal, sino que estuvo atravesado por aumentos puntuales en rubros específicos.

En síntesis, mayo combinó una inflación general moderada, una fuerte dispersión entre capítulos y aumentos muy marcados en agrupamientos puntuales. La baja en turismo y frutas ayudó a contener el índice, pero no alcanzó para neutralizar las subas en alimentos, salud, educación y algunos servicios.

El capítulo con mayor incremento mensual fue Atención médica y gastos para la salud, con una suba de 3,01%. Este comportamiento estuvo influido por aumentos en sistemas de salud y servicios auxiliares, que crecieron 3,12%, además de subas en elementos para primeros auxilios y productos medicinales.

En segundo lugar se ubicó Educación, con una variación de 2,99%. La mayor parte del aumento se concentró al comienzo del mes, ya que en la evolución semanal el capítulo registró una suba de 2,96% en la primera semana y luego permaneció prácticamente sin cambios.

Alimentos y bebidas también tuvo una incidencia relevante, con un aumento mensual de 2,91%. Dentro del capítulo se observaron incrementos muy marcados en verduras, pescados, aceites, quesos, panificados, bebidas gaseosas, cereales, carne vacuna y productos lácteos. Por su peso en la canasta, este capítulo fue uno de los principales motores de la inflación mensual.

Luego se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,10%, y Transporte y comunicaciones, con 1,75%. En el primer caso, incidieron los aumentos en utensilios y productos de limpieza, herramientas, artefactos del hogar y artículos de marroquinería.

En transporte, se destacaron los incrementos en seguros, estacionamiento y otros servicios para el automóvil, además de combustibles y lubricantes.

Por debajo del nivel general se ubicaron Vivienda y servicios básicos, con 1,22%; Otros bienes y servicios, con 0,82%; e Indumentaria, con 0,48%. El único capítulo con variación negativa fue Esparcimiento, con una baja de 0,81%, explicada principalmente por la caída de excursiones, paquetes turísticos y transporte por turismo.

En términos del nivel general, IPC Online registró en mayo de 2026 una variación mensual de 1,86%, manteniendo todavía una desaceleración significativa frente al 1,71% de abril.

El dato se sigue ubicando por debajo de las mediciones comparables: INDEC Nacional 2,6%, IPC CABA 2,5% y frente al terrible aumento del IPIM 5,20%. La señal central del mes es una inflación más contenida en el relevamiento online, con menor tracción de precios que en los indicadores oficiales y mayoristas.